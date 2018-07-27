سعوديات يمارسن «الكانغو»

جدة ـ البلاد

توجهت الفتيات السعوديات في السنوات القليلة الأخيرة، نحو العديد من انواع الرياضات الحديثة، لتعزز قدراتهن وتطور مهاراتهن للتعبير عن أنفسهن، ومن تلك رياضة الكانغو.

ووفقاً لتقرير نشرته قناة “العربية” اصطفت عشرات الفتيات للتدريب على رياضة قفز الكانغو، ينفذن باندفاع تعليمات المدربة لإتقان أساسيات تلك الرياضة الحديثة نسبينا على الفتيات.

وتبدي الفتيات اندفاعاً لافتاً في ممارسة هذه الرياضة، باستخدام حذاء رياضي شبيه بأحذية التزلج، يجعل المتدربات في حالة وثب وارتداد دائم، يساعد على القفز أثناء الرياضة المطورة بشكل أساسي لإعادة التأهيل، ويتكون الحذاء من غلاف خارجي صلب، وسطح داخلي، وقاعدة مطاطية.

قفز الكانغو رياضة جديدة بدأت تنتشر بسرعة في عدد كبير من الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية، وتجمع هذه الرياضة بين القفز على وقع الموسيقى والحركات الجسدية المتناغمة، وتتمتع ممارساتها بلياقة كبيرة تسمح للفتيات بالقيام بالتمارين، حيث تعتبر من رياضات قوة التحمل التي تساعد على التمتع بالصحة ورفع اللياقة البدنية، فضلا عن أنها من الرياضات التي تجلب المتعة أثناء ممارستها، وتزيد الثقة بالنفس.

وتصف مدربة الكانغو شريفة العيد الكانغو بأنها رياضة الجسم الكامل التي تقوم فيها كل أجزاء الجسم بالحركة، ما يعكس المنافع على الجسم ويزيده قوة وخفة في الحركة والسرعة والتوقيت والإيقاع.