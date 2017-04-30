سعوديان يفوزان بجائزة كتارا لشاعر الرسول

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الدوحة ــ وكالات

اختتمت امس بدار الأوبرا في الدوحة فعاليات الدورة الثانية لجائزة كتارا لشاعر الرسول، بتتويج الفائزين الستة في فئتي الشعر الفصيح والنبطي.

ففي فئة الشعر الفصيح حل السعودي عبد الله محمد عطا الله العنزي في المركز الأول ونال جائزة قدرها مليون ريال قطري (نحو 274 ألف دولار)، في حين حل ثانيا السوري محمد أحمد دركوشي وحصل على 700 ألف ريال، يليه المصري سمير مصطفى فراج الذي حصل على 400 ألف ريال.

أما فئة الشعر النبطي، فقد فاز السعودي فايز سرحان الثبيتي بالمركز الأول وحصل على جائزة قدرها مليون ريال، بينما حل مواطنه محمد عبد الهادي العتيبي ثانيا ونال جائزة قدرها 700 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث البحريني عبد الله خالد سليمان بني خالد وحصل على 400 ألف ريال.

وقد جرى تتويج الفائزين بحضور وزيري الثقافة والأوقاف القطريين والعديد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين.

وقال المدير العام للحي الثقافي في قطر (كتارا) خالد بن إبراهيم السليطي إن النسخة الثانية من الجائزة استقطبت اهتماما كبيرا من الشعراء.

وأضاف “نفخر بما وصلت إليه هذه الجائزة من منزلة نبيلة وراقية وسمعة طيبة عطرة، فقد أصبحت من العلامات المضيئة للدوحة، وأضحت معها كتارا حاضنة للشعر والشعراء”.