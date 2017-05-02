سعودية تؤسس أول مركز لفنون الخزف بالمملكة

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جدة ــ البلاد

كمسعى منها لتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي بأهمية الخزف كفن يجسد الحضارات الإنسانية، أسست السعودية مروج الشاطري، أول مركز لفنون الخزف السعودي اليدوي، واطلقت عليه اسم “كيراموس” وتنوع مهام المركز ما بين إنتاج الخزف بكافة أنواعه كصناعة سعودية، فضلاً عن تدريب الهواة و المحترفين على فنون ومجالات صناعته المختلفة.

وقالت مروج : إنها اتجهت للخزف تحديدا، لكونه يحمل طابعا مختلفا عن الفنون الأخرى، اذ يضم كل الفنون التشكيلية كالرسم والنحت والحفر والخطوط.

وأضافت ان الخزف يعد من الفنون غير المتطورة في المملكة، وهو الأمر الذي دفعها لتأسيس “كيراموس” المشتق اسمه من اللفظ اليوناني للخزف، حيث يعتبر المركز الأول من نوعه في السعودية في هذا المجال.

وحصلت مروج على بكالوريوس في الفنون الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وبعد تخرجها عمدت على تطوير نفسها من خلال دورات ودراسات أكاديمية على يد خبراء ومتخصصين، حتى أصبحت أحد أبرز الفنانات السعوديات في هذا المجال كمدربة وكمنتجة للعمل.