سعودية تتصدر قائمة (فوربس) لأقوى سيدة عربية في 2016

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جدة ــ البلاد

تصدرت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، تصنيف مجلة “فوربس الشرق الأوسط” السنوية لأقوى السيدات العربيات لعام 2016. واستند تصنيف المجلة إلى ريادة المرأة في العالم العربي في مجالات المال والأعمال ومراكز القرار.

وأحرزت السعودية لبنى العليان، التي تترأس إحدى كبريات المجموعات الاقتصادية في المملكة، والتي يعمل تحت رايتها ما يزيد على 400 شركة؛ المركز الأول في القائمة التي تضم أقوى 10 سيدات عربيات.

وقالت المجلة الاقتصادية الشهيرة: إن لبنى أصبحت قدوة بإسهامها في كسر حاجز النوع الاجتماعي في شركات المملكة العربية السعودية، عندما التحقت بشركة والدها عام 1983، في وقت تبوأت فيه قليل من النساء مناصب تنفيذية.

وفي عام 2004، أصبحت لبنى أول امرأة في المملكة تنتخب لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة عامة هي “البنك السعودي الهولندي”.

وانضمت في شهر أبريل الماضي إلى مجلس إدارة شركة التعدين السعودية (معادن) ممثلةً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأنهت العليان دراستها الجامعية في تخصص الزراعة في جامعة كورنيل عام 1977، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا عام 1979.