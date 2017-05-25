سعودية تتوج ببطولة (كيك بوكسينج)

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جدة ــ البلاد

توجت السعودية دونا الغامدي ببطولة الأندية العربية الثامنة لرياضة “كيج بوكسينج” التي اقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

وحصلت الغامدي التي تعتبر اول سعودية تمارس رياضة الـ”كيك بوكسينج” على ميداليتين ذهبية وفضية، وعبرت عن سعادتها بتمثيل بلدها، مؤكدة أنها تطمح لتحقيق المزيد من البطولات.

من جانبه، قال مدرب دونا، فؤاد الشامي، انه فخور بالفتاة لقدرتها على اثبات ذاتها، مشيرا إلى أنها قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات.