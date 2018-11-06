“فوزية المغامسي” تحصد لقب أفضل معلم خليجي

أعلنت لجنة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي اليوم الثلاثاء فوز المعلمة السعودية فوزية المغامسي والمعلم راشد علي هاشم من الإمارات بالجائزة في دورتها الأولى.
من جهته هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المعلمين راشد علي هاشم من الإمارات وفوزية المغامسي من السعودية لفوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي،
وقال سموه اليوم الثلاثاء عبر تغريدة في حسابه الرسمي “تويتر”: “نبارك للمعلمين راشد علي هاشم من الإمارات و فوزية المغامسي من السعودية فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، وستظل الجائزة معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده سقف طموحاتنا كبير ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج”.