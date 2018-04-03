سعودية تستحدث تطبيقًا لخدمة الخيول

جدة – فاطمة آل عمرو

بين السعوديين والخيل صداقة تجاوز عمرها الثلاثة آلاف عام، حين تم استئناس الخيل في هضبة نجد لأول مرة في تاريخ البشرية.

ولأن الخيل مخلوقات مدهشة، اكتشف الأقدمون ذكاءها الفطري، باتت خير رفيق في المعارك، فأحبوها، وأكرموها.

واتصالاً لهذا الحب، ابتكرت شابة سعودية شخصية كرتونية على شكل خيل، باستخدام تطبيق الأنيموجي، مطلقة عليها اسم (سجى)، لتخاطب عبرها عشاق الخيول المبتدئين، وتتفاعل معهم وتجيب على استفساراتهم، التي تشمل الطريقة الصحيحة ، في التعامل معها بأسلوب السهل الممتنع.

وعن فكرة التطبيق، تقول سجى عريجة لـ (البلاد): إن فكرتها بدأت بمحض الصدفة، عندما اختارت شخصية الخيل للتحدث والترحيب مع متابعيها، لتقوم بجمع مقاطع وعمل مونتاج، لأول حلقة مبدئية، من خلال الدوبلاج الصوتي.

وقالت عريجة: إن هذه الفكرة راودتها منذ سنوات، وكانت تفكر في طريقة ليفهم الناس الخيل أكثر، ويتعرفوا على عالمه الجميل، الذي يجهلونه، وشرعت في استخدام هذه التقنية، وكأن الخيل يتحدث إليهم بنفسه، والغوص في أعماق نفس الخيول حسب خبرتها في المجال، وتخصصها في علم النفس ، وبحثها وقراءاتها عن الخيول، الذي ساعدها على ذلك.