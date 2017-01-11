سعودية تستعين بالقهوة في رسم صورة العريف(عواجي)

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

عبرت فتاة سعودية عن إعجابها بالعمل البطولي، الذي قام به العريف جبران عواجي، الذي قضى على إرهابيين في عملية أمنية بحي الياسمين بالرياض، برسم صورة له باستخدام القهوة.

ونشرت الرسامة عهود العبدالله مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، أثناء قيامها برسم الصورة، وتداوله مغردون على نحو واسع، معبرين عن إعجابهم بالصورة وبموهبتها الفنية.

وقالت عهود: إن رسم اللوحة استغرق منها نحو ساعة، مبينة أنها رسمتها كرد فعل منها على المشهد البطولي للعريف عواجي، وإقدامه وشجاعته في قتل الإرهابيين.