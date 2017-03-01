سعودية تطلق أول منصة إلكترونية لتقديم (الفن العربي)

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جدة ــ البلاد

أطلقت طالبة سعودية بجامعة الملك عبدالعزيز أول منصة الكترونية لتقديم الفن باللغة العربية كمبادرة تطوعية لصناعة محتوى عربي مختص بالفن وتعليمه الكترونيا. وعرضت هدى الرفاعي “تخصص تصميم وفنون” مشروعها على المشاركين في الملتقى العلمي للأبحاث.

وقالت مؤسسة المنصة إنها تطمح لتحويل منصتها لمرجع للمهتمين بالفنون وان يمتد نفعها لأجيال، مشيرة الى ان المنصة تهدف الى اتاحة فرصة تعليم وتعلم الفنون الجميلة إلكترونيا مع تقديم دروس ودورات متنوعة للكبار والصغار عبر الموقع ومواقع التواصل الاجتماعي متجاوزين مشكلة الزمان والمكان.

كاشفة عن فصول دراسية الكترونية خاصة بالأيتام وذوي الدخل المحدود يتم الاشراف عليهم ومتابعتهم مع حصولهم على شهادة من جهة معتمدة تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها المنصة نحو المجتمع.