سعوديون على (يوتيوب ) يلقمون إيران حجرا

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أطلق شباب سعوديون مختصون باللغة “الفارسية” برنامجا وثائقيا على موقع يوتيوب، عرف باسم “نقطه پركاار”، في خطوة تهدف إلى تفنيد الاتهامات التي يطلقها النظام الإيراني ضد المملكة.

البرنامج يهدف إلى مناقشة ما يثيره مسئولو وإعلام النظام الإيراني من تدخلات في شؤون دول المنطقة، والرد على إطلاق الاتهامات ضد المملكة، وهو أول برنامج سعودي ناطق باللغة “الفارسية” ينفذه سعوديون استطاعوا من خلاله أن يلقموا إيران حجرا.

يذكر ان الحلقة الاولي من البرنامج بلغت مدتها 7 دقائق، فندت الاتهامات التي يسوقها الإعلام الإيراني ضد المملكة لتخويف الشعب من تصريحات سمو ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي التي قال فيها “بنقل المعركة للداخل الإيراني”.