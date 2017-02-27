سعوديون يطالبون بمقاطعة برنامج (سوار شعيب) بسبب تغريدة مفبركة

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عاد الإعلامي الكويتي شعيب راشد المثير للجدل ببرنامجه “سوار شعيب“، إلى الواجهة مجددا بعد أن طاله الجدل وتعرض لانتقادات من قبل مغردين سعوديين.

وأثارت تغريدة نسبت للإعلامي على صفحته الرسمية، استنكارا واسعا من قبل السعوديين، إذ طالبوا على موقع التواصل “تويتر” بمقاطعة برنامجه من خلال هاشتاغ #مقاطعة_شعيب_وبرنامجه.

وجاء في التغريدة: “معلومة حسب مجلة Time الشعب السعودي يصنف من ادلخ الكائنات الحية”.

ما دفع العديد من المغردين إلى المطالبة بمقاطعة برنامجه، إذ علق “محمد”: “الفوائد معدومة !، الحوار كله إحراجات وفضائح!”.

وقالت “نورة” بخيبة: “بصراحة نزل مستوى شعيب عن الموسم الأول والثاني بشكل كبير كنت متوقعة منه موسما اسطوريا”.

ورأى “هدوء”: “نعم للمقاطعة وبكل قوة برنامج يضرب في الثوابت الاجتماعية والدينية ولا يصفق له الا منبطح وساذج”.

وأيد “ضيفني”: “عمومآ الإنسان هذا بؤرة فساد والله لا يكثر من امثاله إن شاء الله مع أن امثاله كثير من اللي يسرحون ويمرحون ما حد يحاسبهم”.

وشككت إحدى المتابعات بالحساب الذي جاءت فيه التغريدة، إذ أوضحت أن الحساب مزور، وأن التغريدة ليست لشعيب. حيث قالت “رباب”: “ترا الحساب صاحب تغريدة أن السعوديين أدلخ شعب حساب مزوَّر : لاحظو الحساب الأصلي فيه واحده و المزور فيه ثنتين”.