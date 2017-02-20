سعوديون يغردون بمطالبهم لوزير التعليم

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دشن مغردون سعوديون هشتاغ حمل عنوان #ماذا_تريد_من_وزير_التعليم عبر الهاشتاغ غرد المستخدمون عن مقترحاتهم لوزير التعليم لتحسين قطاع التعليم في البلاد.

وكتبت أمل: “أطلب من وزير التعليم وضع أخصائي اجتماعي افضل من المرشد الطلابي بالمدارس لمراقبة الطلاب والمعلمين وحل الحالات النفسية قبل تفاقمها”.

بينما طالبت مستخدمة اخرى تخصيص دروس رياضية للطالبات، وكتبت: “أطب إضافة الرياضة للبنات وتكون حصص صباحية وتمديد اليوم الدراسي للساعه ٣ العصر.”

بينما طالب آخرون بتغيير روتين التعليم الممل على حد وصفهم، وكتب أحدهم: “أطلب من وزير التعليم تغيير روتين التعليم الممل يحط حصص عملية يكتسب منها الطالب مهارات وتكون له سبب في مصدر رزقه بعد تخرجه”.