سعوديون ينفذون وصية الملك عبدالله على تويتر

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جدة ــ البلاد

عبر الشعب السعودي عن محبته وتخليده لذكرى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بآلاف الدعوات بالرحمة والمغفرة.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاق “#الملك_عبدالله” شاركوا فيه بآلاف التغريدات، دافعين به الى قائمة “الترند العالمي”، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

وقال محمد آل سكران: “سبحان من زرع حبه في قلوب الملايين حتى بعد وفاته لا تمر مناسبة إلا ويذكر طيب الذكر الملك عبدالله جعل الجنة مثواه واموات المسلمين”. ونشر فهد بن شاكر، كلمة للملك عبدالله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1435هـ، داعيا الله بان “يغفر له ويؤنس وحشته”.

واستذكرت شهد السواط الوصية التي اوصى بها الملك شعبه عندما قال لهم “لا تنسوني من دعائكم، حيث قالت: “كانت وصيته (لا تنسوني من دعائكم)، اللهم اكتب له اجر الصائمين واجعله في عليين، اللهم واجعل له نصيبا من رحمتك ومغفرتك في شهرك الكريم”.

واضاف عبدالعزيز بن عبدالله: “كان آخر ما قاله: لا تنسوني من صالح دعائكم فيا رب ارحمه رحمة وسعت كل شيء”.

وقالت جوزاء الحربي: “رحلت ملكا محبوبا لدى شعبك وسنبقى لك وفيين لك بالدعاء كل حين، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه يا أرحم الراحمين”، فيما أضاف مزعل الشمري: “ماذا فعلت أيها الملك الصالح لتجعل شعبا كاملا يهتف لك بالدعاء في كل ساعة استجابة رحمك الله بقدر حب شعبك لك”.

وكان الديوان الملكي أعلن صباح الجمعة (23 يناير 2015) وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.