سعوديون يواجهون العنوسة والطلاق باستخدام (واتساب)

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جدة ــ البلاد

شكل مجموعة من مأذوني الأنكحة في المملكة مجموعات واتساب، بمسمى “تعدد الزوجات”، يقولون: إنها تهدف لمواجهة العنوسة، وارتفاع نسبة الطلاق، وتزايد عدد الأرامل، فضلا عن تحفيز الشباب على الزواج والمتزوجين على التعدد.

وتنقسم مجموعات “تعدد الزوجات” إلى عدة أقسام، مصنفة حسب العمر والجنسية والمواصفات الظاهرية، وكذلك الحياة العلمية والعملية للسيدة، وفيما إذا كانت موظفة، أو تعاني من البطالة، أو ربة منزل.

وكان المسح الديموغرافي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، قد ذكر أن 5 ملايين و263 ألفاً و210 من سكان المملكة، لم يتزوجوا أبداً.

وبلغ عدد الذكور غير المتزوجين 3 ملايين وألفاً و264 ، بينما بلغ عدد الإناث غير المتزوجات مليونين، و261 ألفا و946 امرأة، أي أن عدد الرجال غير المتزوجين أكبر من النساء غير المتزوجات.

وقال أحد القائمين على هذه المجموعات-ـ رفض الإفصاح عن اسمه: إن هدف المجموعات هو تقديم المساعدة للسيدات من المطلقات والأرامل والعوانس، ومساعدة المتزوجين الراغبين في التعدد،

ويقول المصدر: “جاءت فكرة المجموعة حينما رأينا الكثير من النساء يرغبن بالزواج، ولا يوجد لديهن مشكلة في التعدد، فيما يبحث الرجال المتزوجون عن هؤلاء النساء اللاتي لا توجد لديهن مشكلة في التعدد.

وأضاف قائلاً: عوضاً عن التعارف عن طريق “تويتر” أو “فيسبوك”، فضلنا مجموعات “الواتساب”، حتى نتأكد من مصداقية ورغبة جميع الأطراف.