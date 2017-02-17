سعودي يبتكر آليات لمكافحة الحرائق والإخلاء السريع

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جدة ــ البلاد

عشوان الدوسري مخترع سعودي لديه ست براءات اختراع تتعلق بالحرائق وعمليات الإخلاء السريع وهبوط الطائرات الاضطراري.

ابتكر الدوسري اختراعه المتعلق باطفاء الحرائق وابار النفط والغاز، بعد ان لاحظ ان جميع الطرق التقليدية تعمل على أحد عناصر الحريق الثلاثة: الحرارة والوقود والأكسجين، بينما اختراعه المسمى “حجرة الإطفاء الذاتية” يعمل على كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بطريقة مزدوجة، بحيث يقضي على عناصر الحريق الثلاثة في وقت واحد.

وقال الدوسري أنه قام باربع دراسات تجريبية على اختراعه، متوقعا أن يدر المشروع القائم على اختراعه أرباحا كبيرة تتجاوز أربعمئة مليار ريال، اذا أدير بالطريقة الصحيحة.

وأشار إلى اختراع آخر يسمى “حاضنة الطائرات المتحركة للهبوط الاضطراري” حاصل على براءة اختراع،

وعلى الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمخترعين بألمانيا، وهو يحل ثلاثا من مشاكل الطائرات في هبوطها الاضطراري، في حال تعذر نزول الإطارات أو عدم صلاحية مكابح الإطارات أو عدم صلاحية المدرج بسبب الثلوج أو الأمطار.