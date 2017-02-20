سعودي يبتكر أداة تساعد في تلقيح النخيل دون تسلقها

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جدة ــ البلاد

ابتكر شباب سعودي أداة تساعد في تلقيح النخيل دون تسلقها، ليقضي بذلك على معاناة كبار السن فى تسلق النخيل لتلقيحها،

ونجح عبدالرحمن حسن المريحل في تحويل منفاخ إشعال النار اليدوي لأداء تلك المهمة وتعفير النخيل، دون عناء.

وقال المريحل ان الفكرة راودته بعد مشاهدته معاناة كبار السن من المزارعين اثناء صعوبة الصعود والنزول حين تلقيح النخيل،

واضاف قائلاً : بدأت في البحث عن طريقة ميسرة لتساعدهم، حتى وصلت لهذه الأداة، وهي استخدام منفاخ الهواء لإشعال النار بعد ربطه بماسورة طويلة، مما يمكن المزارع من تعفير النخلة دون الصعود عليها، بتكلفة لا تزيد على 50 ريالاً”.