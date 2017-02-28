سعودي يبتكر برنامج تأمين للإبل النادرة

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جدة ــ البلاد

تمكن شاب سعودي من استحداث برنامج تأمين للإبل النادرة، ويعمل البرنامج بواسطة شريحة تقارب حجم حبة الأرز، وتمتاز بعدة مواصفات، في مقدمتها أنها لا تضر الإبل، وترتبط بقاعدة بيانات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وسجل الشاب عبد العزيز المغيري الاختراع في وزارة الثقافة والإعلام، وتواصل مع مؤسسة النقد لتسجيله لديهم.

وقال المغيري إن البرنامج يساعد على التأمين ومعرفة الجمل أو الناقة الذي يؤمن عليه من قبل المالك، ذلك بتخصيص شريحة رقمية تتكون من رقم (15 خانة) لكل متن يشارك بمهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، مربوطة بسجلات وزارة البيئة والمياه والزراعة، مما يوضح الرقم الذي يتم عليه التأمين”.

وأشار “المغيري” إلى أنه مع ارتفاع أسعار نوادر الإبل ووصولها لمبالغ ضخمة، وتكلف بعض الملاك مئات الملايين بسبب تعرض الإبل للنفوق أو الأمراض والإصابات المانعة من المشاركة في المسابقات .