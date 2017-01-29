سعودي يبتكر (صحنًا) يقلل هدر الأرز بنسبة 30%

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جدة ــ البلاد

نجح شاب سعودي فى ابتكار “صحن”، أطلق عليه “صحن مشعل”، يقلل هدر الأرز بنسبة نحو 30%.

وقال مختصون: إن تقليص هدر الأرز من جانب المستهلكين، قد يوفر للاقتصاد السعودي ما يصل إلى 700 ألف طن سنويا، بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار ريال،

مشيرين إلى أن الأرز على وجه الخصوص يعاني من الهدر والإسراف بمناسبة الولائم والمناسبات والاحتفالات، وأن 40% منه يتم التخلص منها عبر النفايات. ويقلل الصحن نسبة الهدر إلى 30% ، عبر إلغاء المساحة التي يترك فيها الأكل عادة، ويحافظ على المظهر التقليدي للوليمة ويجمله.

كما أنه يمنع الدهون من التكدس؛ بسبب التصميم المتموج، وهو آمن غذائياً، وغير قابل للصدأ وغير ممغنط. وبلغة الأرقام، يقول مبكتر الصحن مشعل الخراشي: إنه لو ساهم الصحن فى تقليل الهدر 1% فقط، فسنكون قد حافظنا على 700 كيس أرز يومياً (45 كلغ)، يكفي لإطعام 180 ألف شخص يومياً، مضيفا: إنه إلى اليوم تم بيع حوالي 30 ألف “صحن مشعل”، وتوزيعه في 3 أشهر فقط من وقت الإطلاق، وبلغ عدد المشاهدات لبروفيل المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي 8 ملايين مشاهدة”. وأضاف مشعل: إن الابتكار حاصل على 6 براءات تصميم صناعي منKACST ، كما تم التقديم على براءات تصميم عالمية. ويتم حاليا استخدام الصحن في 40 مطعماً.