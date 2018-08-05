سعودي يتوج بلقب أصغر غواص عربي

جدة ــ البلاد

توج حفل موسوعة المنجزين العرب، الذي شهدته مدينة شرم الشيخ المصرية الطفل بتال عبدالرحمن الأحمري، بلقب اصغر غواص بالعالم العربي.

ووفقاً لصحيفة “عاجل الالكترونية” اشاد رئيس مجلس أمناء المنجزين العرب، اللواء الدكتور سامح لطفي بالطفل بتال، قائلا: إن هذا التكريم للطفل السعودي هو تكريم لجهوده الرياضية المتميزة بمجال الغوص والمغامرة في سن مبكرة، مقدما التهاني له وكافة الشعب السعودي بهذا الإنجاز.

ومن جانبه، أكد مؤسس موسوعة الإنجازات والأرقام القياسية العربية وليد العربي أن التكريم يأتي تقديرا لتلك الإنجازات العربية التي يستوجب حفظها وتوثيقها وتقديمها امام الجميع، موضحا انه تم تكريم ثلاثة اطفال من العرب حققوا إنجازات ملموسة ومن ضمنهم أصغر غواص .

وعبر بتال الأحمري الحائز على لقب أصغر غواص عن شكره وتقديره للمنجزين العرب وما قدموه من تكريم وتسجيل لهذا الإنجاز، قائلًا: “إنني أهديه للوطن وقائده، وسمو ولي العهد الذي يحرص على دعم مثل هذه الإنجازات من خلال رؤية الوطن 2030”.