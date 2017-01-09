سعودي يخترع جهازًا لفصل المعدات ذات الضغط العالي

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جدة ــ البلاد

نجح أحد منسوبي شركة نقل الكهرباء بالمدينة المنورة” السعودي بدر بن عوض الحجيلي ” من تطوير جهاز لفصل المعدات ذات الضغط العالي، وسيعمل الجهاز على تطبيق السلامة المهنية والصحية في الشركة السعودية للكهرباء.

وقد بدأت إنجازات الحجيلي ، عندما وجه الرئيس التنفيذي للشركة بتطبيق السلامة المهنية والصحية في الشركة السعودية للكهرباء، حيث قام بالتوصل إلى طريقة آمنة، وذلك من خلال جهاز سلكي لتشغيل وفصل المعدات الكهربائية ذات الضغط العالي المستخدمة في نقل الطاقة الكهربائية، فيما تم استخدامه في حينها بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

ولم يكتفِ الحجيلي بهذا الجهاز؛ حيث قام بتطويره من جهاز سلكي إلى جهاز لاسلكي، وقام بعرضه بعد تطويره على الرئيس التنفيذي لشركة نقل الكهرباء المهندس ليث البسام، ونواب الأنشطة، ولقى إعجابا واسعا من قبل منسوبي الشركة، وسينطلق قريباً هذا الجهاز في جميع محطات نقل الكهرباء بالمملكة.