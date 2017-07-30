سعودي يستحوذ على 50% من (إلاندبندنت)

لندن ــ وكالات

قالت صحفة الجارديان البريطانية إن رجلا سعوديا يستعد للسيطرة على 50% من قيمة صحيفة “اندبندنت” البريطانية بعد أن ضخ اكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للشركة القابضة المالكة للصحيفة. وقالت “الجارديان” إن الصفقة مكنت المستثمر من الاستحواذ على 25% إلى 50% من اسهم الشركة القابضة المالكة للـ”إندبندنت للصحافة والإعلام الرقمي” وذلك طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن سجل الشركات في المملكة المتحدة. وأوضحت “الجارديان” أن المستثمر السعودي ليس له استثمارات أخرى في المملكة المتحدة، وأنه من غير المعلوم ما إذا كان قد اشترى تلك الحصة من أحد ملاك الأسهم السابقين أم أن الشركة القابضة للصحيفة أصدرت أسهمًا جديدة خصيصًا له، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يضعف موقف جميع ملاك الأسهم والمستثمرين الآخرين.

واعربت “الجارديان” عن اعتقادها بان نبا الصفقة التي استحوذ عليها المستثمر السعودي، وانهت على استحواذ المالك الرئيسي للشركة الأم المسؤولة عن إدارة صحيفة “إندبندنت” إفجيني ليبيديف على نصف أسهم الصحيفة، من شأنه ان يثير تساؤلات العاملين بالصحيفة.

وكانت صحيفة “إندبندنت” قد حققت مكاسب كبيرة عقب إعلان مالكها ليبيديف عن التوقف عن طبع النسخة الورقية من الصحيفة والاكتفاء بتحديث نسختها الإلكترونية، حيث تشير المعلومات إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 مليون مستخدم يحرصون على زيارة موقع الصحيفة في الشهر الواحد، كما أن إيرادات الصحيفة تضاعفت من 8 ملايين و200 ألف جنيه إسترليني إلى 14 مليونا و300 ألف جنيه إسترليني.

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