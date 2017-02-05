سعودي يستعد لدخول موسوعة جينيس بالمخالفات المرورية

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جدة ــ البلاد

يستعد أحد المواطنين لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما قاربت قيمة مخالفاته المرورية من ساهر 200 ألف ريـال.

وقال المواطن إن المخالفات تراكمت عليه، في ظل عدم قدرته على السداد، ومروره بأزمات اقتصادية، مطالبا الإدارة العامة للمرور بإيجاد حل لمشكلته.

يذكر أن النظام يطبق في المدن الرئيسية بالمملكة، وبعض الخطوط السريعة، ويستخدم شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات، والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنياً، ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات، وإصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة، وقطع الإشارة، بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.