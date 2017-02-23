سعودي يطوف (6) عواصم خليجية مشيا

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جدة ــ البلاد

أنهى الرحالة السعودي ناصر القحطاني (70) عاما رحلته الخليجية التي استمرت شهرين سيرا على الأقدام، زار فيها عواصم دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وبدأ القحطاني رحلته التي رعتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية- من مقر إمارة المنطقة الشرقية ، مرورا بدول الكويت والبحرين وقطر والإمارات ثم سلطنة عمان، قبل أن يختتم رحلته في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة الرياض.

وقال القحطاني إنه بدأ التفكير والإعداد لهذه الرحلة منذ فترة طويلة، بهدف زيارة أبرز معالم الدول السياحية والتاريخية، والالتقاء بأبناء الخليج لتعريفهم برحلته وأهدافها، ونشر ثقافة المشي في المجتمعات الخليجية.

وأفاد بأنه قطع خلال الرحلة مسافة 1900 كيلومتر، وأنه كان يمشي بمعدل خمسين إلى ثمانين كيلومترا يوميا، مشيرا إلى أنه قام بزيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية.