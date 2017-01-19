سعودي ينتج (الغاز) من الأشجار وفضلات الحيوانات

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

في انجاز علمي جديد تمكن الدكتور أحمد سعيد محمد قشاش عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة من انتاج أول هاضم حيوي لإنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي “البيوغاز”،

ويهدف هذا المنجز العلمي إلى إعادة استخدام المخلفات العضوية من المحاصيل الزراعية وروث الماشية بطريقة اقتصادية وآمنة لحماية البيئة من التلوث، مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة

يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية كالبترول وحماية المخلفات العضوية من الحرق المباشر الذي تنتج عنه عوادم ضارة بالبيئة والصحة العامة للإنسان والحيوان.

وقال الباحث الدكتور قشاش إن الهاضم الحيوي يعمل على إنتاج غاز “البيوغاز” من المخلفات العضوية من خلال تخمير هذه المخلفات بمعزل عن الهواء في وسط مائي يتجاوز 90%، في خزان تحت الأرض يختلف حجمه باختلاف الغرض من إنشاء الوحدة، ويتراوح ما بين عدة أمتار مكعبة إلى عدة آلاف من الأمتار المكعبة.