«سعود الطبية» تحذر من لدغات العقارب والثعابين مع موسم الربيع

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من خطورة الاقتراب من الحيوانات اللادغة، عند الخروج لنزهات البرية، خلال الفترة القادمة، التي تصادف فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

ودعت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، الجميع إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند الخروج

وعدم الاقتراب خصوصاً من العقارب و الثعابين ، ولاسيما هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة

ويسهم ذلك في خروج تلك الحيوانات من أماكنها .

وأكدت المدينة على أهمية الحرص على أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تتمثل في الحرص على لبس الحذاء التي يغطي الساق، بالإضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

وأشارت المدينة، إلى أن طوارئ المستشفى العام يشهد أكثر من 25 حالة لدغات عقارب وثعابين شهرياً في فترة الصيف.

ونوهت المدينة إلى جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة كافة على مدار الساعة

حيث يُوجد كادر مؤهل ومدرَّب، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.