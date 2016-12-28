مدفأة تبتر يد طفلة .. وسعود الطبية تتمكن من استعادتها

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نجح فريق طبي متخصص بمركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية في إعادة ذراع طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وإنقاذها من البتر

إثر سقوط مدفأة ذات حافة حادة أدى إلى قطع شبه كامل للذراع الأيمن، حيث تسبب بقطع الشريان الرئيسي والعصب الرئيسي للذراع.

وكانت المريضة وصلت إلى المدينة وهي تعاني من نزيف حاد

وعمل الفريق الطبي على إعادة وصل الشريان والأعصاب المتضررة وإنقاذ ذراعها من البتر، واستقرت حالتها وغادرت المستشفى.

وكان الدفاع المدني بالرياض، حذر من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة

وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وترك المدفأة في وضع التشغيل أثناء النوم

ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفًا من العبث بها.