سعود القحطاني: نتائج مشروع الطاقة الشمسية ستكون مثل اكتشافنا للنفط

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني؛ إن مشروع الطاقة الشمسية 2030″ لا يستطيع عمله أحد في العالم إلا دولتنا.

وكتب مغرداً عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء: الحمد لله على هذا المشروع الجبار الذي لا يستطيع عمله أحد في العالم إلا دولتنا. بدون مبالغة؛ ستكون نتائج مشروع الطاقة الشمسية للسعودية بعد سنوات قريبة مثل اكتشافنا للنفط منذ عقود بإذن الله. ولمَن يسأل عن حجم المشروع: هو أكبر من مساحة دولة قطر بمرة ونصف.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية قد وقّع، الثلاثاء، مع ماسايوشي سون؛ رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.