سعود القحطاني يرفع شعار “السعودية أولا ” ويؤكد: شركات التقنية بالعالم تتنافس على السعوديين

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، على ضررة رفع شعار ” السعودية أولًا ” والعمل بشكل جماعي على توطين كافة الوظائف وعلى رأسها الوظائف التقنية.

وأوضح ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن كبرى شركات التقنية بالعالم تتنافس على السعوديين، حيث إن قصص نجاحهم مستمرة وملهمة، مستشهدًا بقصة نجاح الشاب عبدالرحمن الفوزان وتجربته المضيئة في فيسبوك.

وأشار إلى أن أي بترير لعدم توطين الوظائف التقنية غير مقنع، قائلًا ” أفهم أن يكون هناك توظيف لنقل المعرفة خلال سنة مثلًا مع عالم متخصص بأحد التقنيات المتقدمة، غير ذلك؛ أعجز عن استيعابه ” .

كما أكد على ضرورة اختيار بديل وطني للشركات التي تحارب توظيف السعوديين، معلقًا ” أي شركة تحارب توظيف السعوديين فمن حقنا جميعًا اختيار بديل آخر يعمل بفكر وطني، مثلًا: شركة اتصالات كبرى ومراكز خدمة العملاء لها في دول أخرى! لا حجة لهم لا بالمنطق ولا بأمن معلومات الوطن ” .