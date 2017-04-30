(سعود بن عبدالله) في ثاني أمسيات المملكة

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

وسط حضور جماهيري كبير من الجنسين، أحيا الأمير الشاعر سعود بن عبدالله، ثاني امسيات المملكة، والتي ترعاها هيئة الترفيه، ويذهب ريع الأمسية والديوان المقروء لصالح جمعية مودة الخيرية.

وجاءت عودة الامير سعود بعد غياب 8 اعوام عن الأمسيات، حيث كان لمحبي كلمته موعد مع الجديد وبعض القديم الراسخ في الأذهان من القصائد ذائعة الصيت خليجيا وعربيا.

وقبل دخول فارس الأمسية تم عرض عدد من اللقطات المصورة عن مسيرة الشاعر، وأبرز التعاونات مع الفنانين، ومن ثم امتطى شاعر اشهر اوبريت سعودي “مولد أمة” صهوة الكلمة ونثر إبداعه، وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

واسترسل في إلقاء القصائد تباعا: “يا جاهل التاريخ، دليلك، لا تقطف الوردة، ودني لك، للرجال أفعال، قبل ترحل، لا هزمتي، خل قلبي، الموت الأحمر، ما للديار إلا الشهادة، ريح السلام، شف عذر، فمان الجرح، خلني، صوت الأذان، بين البرد والبرد، باب الليل، سل سيفك، يوم جيتك، على فكرة، تعوديني على غيابك، الله يجازي عيونك، الليلة سكوتك، العنا، كذبة بيضاء، واختتم بالرائعة الوطنية حنا جنود الله”.