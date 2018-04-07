سفارة المملكة بألمانيا تنبه المواطنين بعد حادثة الدهس في مونستير

دعت سفارة المملكة في ألمانيا ، اليوم السبت، رعاياها لتوخي الحيطة والحذر، بعد نتيجة حادثة الدهس في مدينة مونستير الألمانية.

ونشرت عبر حسابها على «تويتر»: «تؤكد سفارة المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأنها على تواصل مستمر مع السلطات الألمانية للتأكد من سلامة أي مواطنين سعوديين نتيجة حادثة الدهس في مدينة مونستير الألمانية».

وأهابت السفارة بجميع مواطنيها الموجودين في مدينة مونستير الألمانية أن يتبعوا التعليمات

التي تُصدرها السلطات المحلية والابتعاد عن أماكن التجمعات، وتوخي الحذر والحيطة.

وأفادت أن رقم الطوارئ بالسفارة هو: 00491755760249

وأشارت إلى أنه يمكن أيضا التواصل مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة

عبر قنوات الاتصال المباشر وخدمة الواتس آب والرسائل النصية.