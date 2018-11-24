سفارة المملكة بعمان : لا تعديل على أنظمة دخول المسافرين للأردن

عمّان – واس

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، أن السلطات الأردنية لم تجر أي تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة .

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة عبد السلام بن عبد الله العنزي إن السفارة تواصلت مع دائرة الجمارك العامة الأردنية للاستفسار حول هذا الموضوع، حيث أكدت أن التعليمات الأردنية كانت وما زالت تنص على السماح للسيارات الأجنبية بالدخول والإقامة على الأراضي الأردنية لمدة ثمانية أشهر، سواءً كان ذلك بشكل مستمر أو متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة .

ودعا في تصريح ” لوكالة الأنباء السعودية “، مواطني المملكة إلى التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، معربًا عن الشكر للعاملين الأردنيين في المنافذ الحدودية لتفهمهم وتعاونهم مع الحالات الإنسانية التي يستوجب دخولها لظروف طارئة رغم تجاوزها المدة النظامية في الدخول.