سفارة المملكة بلندن تدعو المقيمين السعوديين لتوخي الحذر

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لندن – واس

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بياناً تنصح فيه المواطنين السعوديين المقيمين في بريطانيا بمتابعة التعليمات الأمنية التي تصدرها أقسام الشرطة المحلية.

وقال بيان صادر من السفارة أنه ونظراً للوضع الأمني المنذر بشن هجمات إرهابية في المملكة المتحدة والتهديدات الأمنية في أوروبا بشكل عام،

فإن السفارة تأمل من جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأماكن التجمعات. ونصحت السفارة في حالة حدوث أي طارىء – لا سمح الله – بالإتصال بالسفارة على الرقم 00442079173000 ، أو الإتصال على المركز الموحد لشؤون السعوديين في الخارج على الرقم 0096692003334 . داعية الله تعالى بأن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكان مستشار جهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا ماكس هيل ، قد حذر مواطنيه من أن مستوى التهديد الإرهابي الذي يواجهونه حالياً لم يسبق له مثيل منذ تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي في سبعينات القرن الماضي.