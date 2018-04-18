سفارة المملكة بماليزيا تُحذر المواطنين من السرقات في الشوارع

حذرت سفارة المملكة في ماليزيا المواطنين السعوديين المقيمين أو القادمين بغرض الزيارة من لصوص على درّاجات نارية .

وأوضحت السفارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن على جميع المواطنين المقيمين في ماليزيا والقادمين إليها بغرض السياحة، الحذر في أثناء التجوّل في الشوارع التي يرتادها السياح عادة؛ من أبرزها منطقة “بوكيت بنتانغ” المعروفة بـ “شارع العرب” في العاصمة الماليزية.

وأهابت السفارة، بالمواطنين، عدم وضع جوازات السفر وأيّ وثائق أو مبالغ مالية كبيرة أو أشياء ثمينة في الحقائب اليدوية “رجال – نساء”؛ حيث إنه في الآونة الأخيرة كثرت وتكررت مشكلات السرقة والنشل من أشخاص يقودون درّاجات نارية.

وناشدت السفارة جميع المواطنين في ماليزيا أخذ الحيطة والحذر، والاتصال بالسفارة في حالة الطوارئ.