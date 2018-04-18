محليات

سفارة المملكة بماليزيا تُحذر المواطنين من السرقات في الشوارع

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time2 / شعبان / 1439 هـ      18 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

حذرت سفارة المملكة في ماليزيا المواطنين السعوديين المقيمين أو القادمين بغرض الزيارة من لصوص على درّاجات نارية .

وأوضحت السفارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن على جميع المواطنين المقيمين في ماليزيا والقادمين إليها بغرض السياحة، الحذر في أثناء التجوّل في الشوارع التي يرتادها السياح عادة؛ من أبرزها منطقة “بوكيت بنتانغ” المعروفة بـ “شارع العرب” في العاصمة الماليزية.

وأهابت السفارة، بالمواطنين، عدم وضع جوازات السفر وأيّ وثائق أو مبالغ مالية كبيرة أو أشياء ثمينة في الحقائب اليدوية “رجال – نساء”؛ حيث إنه في الآونة الأخيرة كثرت وتكررت مشكلات السرقة والنشل من أشخاص يقودون درّاجات نارية.

وناشدت السفارة جميع المواطنين في ماليزيا أخذ الحيطة والحذر، والاتصال بالسفارة في حالة الطوارئ.

abdulslam

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