سفارة المملكة تكرم امام وخطيب المسجد الحرام وقادة العمل الإسلامي بأستراليا

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أقام القائم بأعمال سفارة المملكة لدى أستراليا ونيوزيلاندا بالإنابة مشعل بن حمدان الروقي حفل عشاء تكريمًا لفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد الغامدي.

والمفتي العام في استراليا الدكتور ابراهيم ابو محمد وقادة العمل الاسلامي في أستراليا.

والقى القائم بالأعمال كلمة خلال العشاء نوه فيها بدور قادة العمل الإسلامي ومواقفهم المشرفة .

حيال القضايا التي تهم الإسلام والمسلمين وجهودهم الإيجابية لأن يكون المسلمين جزءًا من تطور أستراليا ورقيها الحضاري .

من جانبه ، ألقى سماحة المفتي العام للقارة الأسترالية الدكتور إبراهيم أبو محمد كلمة رحب فيها باسم مجلس الائمة والجالية المسلمة بزيارة فضيلة إمام الحرم الحالية إلى أستراليا.

التي تعكس صورة مملكة الخير وبلاد الحرمين الشريفين الغالية على قلوب المسلمين والتي يبادلها المسلمون في كل بقاع الأرض.

كل التقدير والحب لما تقدمه للجاليات الإسلامية في أستراليا وللمسلمين في كل بلاد العالم.

من جهته شكر فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام قادة الجالية المسلمة على مشاعرهم الطيبة.

ونوه بما لمسه من دور ايجابي كبير لمجلس الائمة والجالية المسلمة بأستراليا في نشر الإسلام.

ودعاهم لمواصلة العمل على تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام في المجتمع الأسترالي .

وكان الشيخ الغامدي قد قام بإلقاء الكلمة الرئيسية في مؤتمر جمعية اتحاد المسلمين الأسترالية (UMA) :

برئاسة رئيس مجلس الائمة الفيدرالي فضيلة الشيخ شادي السليمان الذي اقيم اليوم في الصالة الكبرى للمدينة الرياضية في سيدني.

بحضور ما يقارب ال 10 الاف شخص بين فيها أن الدين الإسلامي هو دين المودة والوئام والأمن والسلام والتسامح بين جميع أبناء البشر وشعوب الإنسانية كافة.

مبرزا اهمية العمل على ترسيخ قيم الاسلام السمحة وتحقيق الاعتدال والوسطية والابتعاد عن الغلو والتشدد ونبذ التطرف والعنف والارهاب.