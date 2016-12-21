سفارة المملكة في ألمانيا تطمئِن على السعوديين

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برلين-واس

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، سلامة المواطنين السعوديين الموجودين في ألمانيا من تبعات عملية اقتحام شاحنة مساءالإثنين لأحد أسواق برلين التي نجم عنها سقوط عدد من الضحايا.

وأوضحت السفارة في بيان لوكالة الأنباء السعودية: إنه منذ لحظة وقوع الحادث، وهي تتابع مع الجهات المختصة في ألمانيا تطورات الحادث، مبينة أنه لم يرد منها حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا سعوديين، أو إصابة أحد منهم جراء الحادث – ولله الحمد –

وأهابت السفارة بالسعوديين الابتعاد عن أماكن الزحام أو التجمعات القريبة من موقع الحادث، والتواصل مع السفارة مباشرة في حال وقوع أي ظرف طارئ – لا قدّر الله – على العناوين التالية : هواتف : ((017640505665 أو 017640505664)) أو 017640505663)) أو 017624340433)) أو01755760249))، أو من خلال البريد الالكتروني ([email protected] )،أو عبر حسابها في تويتر @24_7_saudi ، أو سناب شات: (Saudi24_7).