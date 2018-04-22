سفارة المملكة في إسبانيا تؤكد دعمها للإجراءات القانونية لأشقاء المطيري

مدريد- واس

إلحاقاً للبيان الذي صدر عن سفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا أمس الجمعة بشأن نتائج التحقيقات التي أصدرها الحرس المدني الإسباني حول فقدان المواطن عمر بن سلمان المطيري ، ونقلت السفارة فيه خلاصة تقرير ما توصلت إليه الأجهزة المختصة الإسبانية والتي تم تسليم نسخة منه لأشقاء المفقود في محكمة كارتاخينا في إقليم مورثيا ،

تود السفارة الإفادة بأن المحامي المكلف من قبل السفارة قد اجتمع صباح أمس السبت في برشلونة مع أشقاء المفقود: مشاري وكمال المطيري بحضور المسؤولين المختصين بالسفارة، حيث أكد أشقاء المفقود رغبتهم بقيام المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما تضمنته نتائج التحقيقات بما فيها مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في السفينة وقت الحادثة.

وبحسب البيان نقل مسؤولو السفارة للمحامي أيضاً دعم السفارة لمطالب أشقاء وذوي المفقود وتقديم العون والمساندة التامة لهم .

وستقوم السفارة بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة التي ستبدأ يوم الاثنين القادم 23 أبريل بواسطة المحامي أمام المحكمة المختصة في مدينة برشلونة والتواصل مع عائلة المفقود وإحاطتهم بما يتم بصورة مستمرة.

وأشار البيان إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا اتصل هاتفياً بأشقاء المفقود مشاري وكمال وأبلغهم بدعمه ومساندته التامة لهم وللإجراءات القانونية التي طلبوها من المحامي المكلف والتأكيد على وقوفه التام إلى جانبهم واسرتهم في هذا الظرف الأليم ،

مؤكداً لهم أن مصابهم هو مصاب السفارة التي تجند كافة امكانياتها لخدمتهم وتعمل كل ما في وسعها من جهد لمتابعة هذه القضية وإيلائها جل اهتمامها وعنايتها، كما أبلغهم أيضاً بأنه سيتواصل مجدداً مع السلطات الإسبانية المختصة لتأكيد دعم السفارة للإجراءات القانونية التي اختاروها وحثهم بالتجاوب السريع معها.