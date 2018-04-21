سفارة المملكة في إسبانيا توضح ملابسات وفاة المطيري من على متن باخرة

مدريد -واس

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا بأنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة يوم 4 أبريل 2018 بسقوط المواطن / عمر بن سلمان بن عواض المطيري من على متن باخرة سياحية – كروز – في طريق عودتها إلى برشلونة عند قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان وذلك من على بعد 30 ميلا من سواحل مدينة كارتاخينا في إقليم مورثيا جنوب شرق إسبانيا ، وطلبت السفارة في حينه من السلطات الإسبانية سرعة البحث عنه وموافاتها بنتائج البحث وبتفاصيل الحادث.

وبينت السفارة أن قوات خفر السواحل الإسبانية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها تمشيط منطقة الحادث بواسطة الطائرات المروحية والزوارق السريعة التي بدأت منذ لحظة وقوع الحادث.

كما تابعت سفارة المملكة الموضوع بشكل مستمر مع السلطات الإسبانية وطلبت سرعة تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عن الحادث وبالتقرير الرسمي الذي ستقوم بإصداره السلطات الإسبانية وإجلاء الغموض الذي كان يكتنف هذا الحادث. ولم ترغب السفارة في حينه بإصدار بيان عن الحادث قبل التحقق من تفاصيله وأسبابه.

وقد أحاطت سلطات الحرس المدني الإسباني السفارة باكتمال التحقيقات أمس الجمعة 20 أبريل 2018م وصدور التقرير عن الحادث وسمحت لموظف السفارة المختص بالاطلاع عليه في مقر قيادة الحرس المدني في برشلونة على أن يقوم ذوو وأشقاء المواطن المفقود بالحصول على نسخه كاملة منه – وفقاً للقانون الإسباني بصفتهم أصحاب الشأن – من المحكمة المختصة في مدينة كارتاخينا بإقليم مورثيا التي وقع فيها الحادث وهو ما حصل بالفعل.

وأفادت سفارة المملكة أن التقرير الرسمي الصادر من الحرس المدني الإسباني الذي اطلع عليه مسؤول السفارة المكلف في برشلونة بأن الحادث وقع بتاريخ 3 أبريل 2018م وحسب بيان الشهود على متن السفينة فإن المواطن عمر المطيري كان متأثراً وفي حالة بكاء قبل أن يلقي بنفسه من على ظهر السفينة ، وخلص التقرير الرسمي بأنه لا يوجد شبهة جنائية في هذا الحادث. ويوجد حالياً أشقاء المفقود مشاري وكمال في برشلونة ويجدان من السفارة كل اهتمام ورعاية.

كما قامت السفارة بتكليف محام متخصص في برشلونة لمتابعة القضية بناءً على رغبة أشقاء المفقود وذلك لعدم قناعتهم بما توصل إليه التحقيق من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وسيقوم المحامي بالاجتماع معهم اليوم السبت.

وقد أجرى صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا اتصالاً هاتفيًا بأشقاء الفقيد في برشلونة ، وأكد لهم اهتمامه ومتابعته الشخصية للحادث وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم وعناية ومساعدة ، كما سيلتقون بسمو السفير يوم الاثنين في مدريد.

وتؤكد السفارة بأنها ستواصل بكل اهتمام، وانطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها السعوديين، بمتابعة هذه القضية مع الجهات الإسبانية المختصة وإحاطة أسرة المواطن المفقود أولا بأول بأي تطورات ومستجدات حول هذه القضية.