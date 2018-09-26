سفارة المملكة في إندونيسيا تحتفي باليوم الوطني

جدة- البلاد

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا الدكتور السفير أسامة بن محمد الشعيبي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة ، حضره كبار المسؤولين الاندونيسيين من مدنيين وعسكريين كما حضره سفراء الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة وجمع من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والإعلامية وأعضاء السفارة ومديرو الملحقيات والمكاتب السعودية وعدد من السعوديين المقيمين في جاكرتا.

ورفع السفير الشعيبي في كلمة ألقاها خلال الحفل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ بذكرى اليوم الوطني المجيد ، مشيداً بما شهدته المملكة من تطورات متلاحقة وتنمية شاملة في مختلف المجالات ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

ونوه السفير الشعيبي بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاندونيسية الشقيقة ومانتج عنها من تعاون في كافة المجالات.

واضاف: كان للزيارات المتبادلة بين قادة بلدنا عظيم الأثر في القفز بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق ارحب -خاصة بعد الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله – في مطلع عام 2017 .

كما ألقى وزير الطاقة والثروة المعدنية الاندونيسي -الضيف الشرف – كلمة هنأ فيها القيادة السعودية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات.

وفِي نهاية الاستقبال قام السفير الشعيبي يشاركه اخوته السفراء بتقطيع الكيكة ابتهاجها بهذه المناسبة.

وقد تضمن الحفل تقديم عدة فقرات وعروض فلكلورية وقصائد شعرية تقدمتها العرضة السعودية ومجموعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفلكلورية الاندونيسية.

وتم خلال الاحتفال السحب على جوائز حج وعمرة مقدمة من السفارة السعودية والخطوط السعودية بجاكرتا .