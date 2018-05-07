سفارة المملكة في نيودلهي تدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في نيودلهي جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في بعض الولايات الهندية التي تشهد تقلبات جوية متغيرة خلال هذه الأيام إلى أخذ الحيطة والحذر، مشيرةً إلى أهمية متابعة تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في تلك المناطق، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

وقالت السفارة في بيان لها نشرت صورة منه عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين : «إشارة إلى ما أعلنته مصلحة الأرصاد الجوية الهندية يوم أمس (الأحد) الموافق 6 مايو بأنه من المتوقع أن تشهد ولاية دلهي وضواحيها وعدد من المناطق الأخرى عواصف رعدية ورملة مصحوبة برياح عاتية وأمطار خفيفة يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 مايو، وما تناقلته وسائل الإعلام والصحف الهندية بأن ولاية هاريانا المجاورة لدلهي أعلنت عن إغلاق كافة المدارس في الولاية يومي الإثنين والثلاثاء، فإن فإن سفارة المملكة تدعو جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر».

ونصحت السفارة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هذه المناطق بمتابعة الموقع الإلكتروني لمصلحة الأرصاد الجوية والاتصال على السفارة عند الحاجة على أرقام التواصل التالية:

السفارة السعودية في نيودلهي: +911143244444

شؤون المواطننين السعوديين: +919899221188