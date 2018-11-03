سفارة المملكة في واشنطن تكشف حقيقة طلبها من أقرباء تالا وروتانا مغادرة أمريكا

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية، لدى واشنطن ، أنه لم يتم الاتصال بأسرة الفتاتين “تالا وروتانا”؛ ومطالبتهما بالمغادرة بسبب طلبهما اللجوء.

وقالت فاطمة باعشن؛ متحدثة السفارة السعودية لدى واشنطن، على حسابها الرسمي بتويتر، “التقارير التي تذكر أننا أمرنا أقرباء الشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا فارع (اللتين تُوفيتا أخيراً “رحمهما الله” بشكل مأساوي في نيويورك)، بمغادرة الولايات المتحدة بسبب طلبهما اللجوء، خاطئة تماماً”.

وأضافت باعشن؛ أن التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم الإعلان عن النتائج في حينها.

بدورها أكّدت شرطة نيويورك أنها ما زالت تعمل على حل لغز هذه القضية، وما زالت تجمع الأدلة والبحث عن شهود عيان وأكبر قدر من المعلومات عن فترة غيابهما حتى العثور على جثتيهما، وهو ما سيستغرق بعض الوقت.