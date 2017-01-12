سفراء دول المبادرة الخليجية يجتمعون مع المبعوث الأممي لليمن

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الرياض – واس

عقد سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن أمس اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد , بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية و المفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق .

وعبر ولد الشيخ أحمد في بداية الاجتماع عن شكره و تقديره للدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس التعاون الخليجي و كذلك الدول الداعمة للمبادرة الخليجية، للوصول إلى حل سلمي في اليمن .

وناقش الاجتماع آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية، في ضوء جهود الأمم المتحدة الاتفاق عليه في إطار اللجنة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية و الأمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة .

من جانبه أعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق عن أمله في أن يخرج الاجتماع القادم لمجلس الأمن المقرر عقده يوم 25 يناير الحالي برسالة واضحة تدفع الحوثي وصالح إلى الاستجابة للمبادرات التي تقدمها الأمم المتحدة من أجل دفع عملية السلام في اليمن و سرعة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن .