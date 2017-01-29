سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة :سنظهر قوتنا وصوتنا

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الأمم المتحدة -رويترز

تعهدت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بإصلاح المنظمة الدولية وحذرت حلفاء الولايات المتحدة من أنهم إذا لم يساندوا واشنطن فإنها “ستسجل أسماءهم” وترد عليهم.

أدلت هيلي بتصريحات مقتضبة للصحفيين لدى وصولها يوم الجمعة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم أوراق اعتمادها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش.

وقالت “هدفنا مع الإدارة (الأمريكية) هو إظهار القيمة بالأمم المتحدة.. والطريقة التي سنظهر بها القيمة هي أن نظهر قوتنا وأن نظهر صوتنا وأن نساند حلفاءنا ونتأكد من أن حلفاءنا يساندوننا أيضا.”

وأضافت “بالنسبة لأولئك الذين لا يساندوننا سنسجل الأسماء وسوف نعمل للرد وفقا لذلك.”