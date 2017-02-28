سفير أستراليا لدى المملكة يزور قرية جازان التراثية
شارك عبر واتساب
زار سفير أستراليا لدى المملكة الدكتور رالف كينج ، اليوم قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان .
واطلع السفير والوفد المرافق له، على المعالم التراثية القديمة لمنطقة جازان والبيئة السكنية القديمة المتمثّلة في البيت الجبلي والبيت الفرساني والبيت التهامي.
فضلًا عن السوق الشعبي القديم والمعروضات التراثية والأثرية .
واستمع إلى عرض من المشرف على القرية التراثية حمد دقدقي عن الصناعات التقليدية القديمة.
وصناعات الأواني الفخارية التي شكلت إرثاً حضارياً لمنطقة جازان ، فضلا عن الزِّي التقليدي القديم .
الوسوم:جازان التراثية
التصنيف: الثقافيـة
التعليقات