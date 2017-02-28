العدد 21859 28 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سفير أستراليا لدى المملكة يزور قرية جازان التراثية

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سفير أستراليا لدى المملكة يزور قرية جازان التراثية
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زار سفير أستراليا لدى المملكة الدكتور رالف كينج ، اليوم قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان .

واطلع السفير والوفد المرافق له، على المعالم التراثية القديمة لمنطقة جازان والبيئة السكنية القديمة المتمثّلة في البيت الجبلي والبيت الفرساني والبيت التهامي.

فضلًا عن السوق الشعبي القديم والمعروضات التراثية والأثرية .

واستمع إلى عرض من المشرف على القرية التراثية حمد دقدقي عن الصناعات التقليدية القديمة.

وصناعات الأواني الفخارية التي شكلت إرثاً حضارياً لمنطقة جازان ، فضلا عن الزِّي التقليدي القديم .

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التصنيف: الثقافيـة

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