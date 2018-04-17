سفير الصين يزور فريق التنقيب السعودي الصيني في موقع السرين الأثري

زار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، يرافقه مدير عام مركز البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور عبدالله الزهراني، أخيرا، موقع السرين في محافظة القنفذة، للوقوف على أعمال التنقيب التي ينفذها الفريق السعودي الصيني المشترك في موسمه الأول.

ويضم المشروع السعودي الصيني عددا من المتخصصين الآثارين من الجانبين ومختصين بالآثار الغارقة، حيث سيتم تنفيذ عدد من الأعمال الأثرية تشمل مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والمسوحات الميدانية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى أعمال سبر للأثار الغارقة في المياه المحاذية للموقع الأثري.

ويعد المشروع السعودي الصيني للتنقيب الأثري في موقع السرين شمال القنفذة من المشاريع العلمية الجديدة التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع المركز الصيني للتراث المغمور بالمياه، حيث تعمل (31) بعثة دولية ومحلية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الأعمال الأثرية الاستكشافية في الموقع قد بدأت العام الماضي من خلال فريق سعودي تابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث عثر الفريق على كسر فخارية من الخزف الصيني، إضافة إلى المعثورات المعدنية المتنوعة يعود تاريخها إلى فترات إسلامية متعاقبة ابتداء من القرون الأولى الهجرية.