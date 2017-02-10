سفير المكسيك يزور جناح الجوف بالجنادرية

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زار سفير الولايات المتحدة المكسيكية الفريدو ميراندا, جناح أمارة الجوف المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 “.

حيث كان في استقباله رئيس وفد أمارة الجوف الدكتور نواف الخالدي.

ورؤساء اللجان العاملة والمشاركة في وفد الجوف .

وتجول السفير المكسيكي في أركان الجناح المتعددة, مستمعاً إلى شرحٍ موجزٍ عن كل ركن, وما يحويه من معروضات .

وأشاد بالتراث والموروث الذي يتم عرضه في جناح الجوف وبحلوة الجوف التي تناولها مع القهوة العربية.

مؤكداً أن هذا الموروث وصوت الربابة ومذاق تمرة حلوة الجوف وزيت والزيتون هي عوامل مشجعة لزيارة الجوف التي ينوي في القريب زيارتها ليتعرف أكثر على موروثها وحضارتها.