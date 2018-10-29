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سفير المملكة بإندونيسيا: لايوجد سعوديين على رحلة ليُن اير المنكوبة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / صفر / 1440 هـ      29 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي، أنه لا يوجد سعوديون على رحلة «ليون آير» التي تحطمت في البحر، المنطلقة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمتجهة إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة.

وأوضح “الشعيبي”، أنه وبالتنسيق مع الطيران المدني الإندونيسي تبين أنه لا يوجد سعوديون على رحلة «ليون آير» التي تحطمت في البحر.

وقال مسؤولون في إندونيسيا، إن طائرة تحمل 189 شخصاً على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة اليوم الاثنين بعد فترة زمنية قصيرة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا أثناء توجهها لمنطقة رئيسية لتعدين القصدير.

ibrahim

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