سفير المملكة في اندونيسيا يستقبل أعضاء (مبصرون)

جدة- البلاد

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا السفير أسامة بن محمد الشعيبي في منزله بجاكرتا أعضاء جمعية العون البصري الخيرية السعودية (مبصرون) ومقرها القصيم يتقدمهم المدير التنفيذي لجمعية العون البصري الاستاذ خالد بن سليمان المشيقح والجهاز الاداري والمدربين ومساعديهم.

حيث رحب سعادته بالحضور في البيت السعودي مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهما الله تولي اهتماما كبيرا بكافة فئات المجتمع السعودي ومن بينها هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا خاصة فيما يخص جانب العلم والمعرفة والتربية الاسلامية المعتدلة شأنهم شأن أبناء الوطن الغالي.

وقال السفير الشعيبي: ان هذا البيت هو بيت جميع السعوديين فأهلاً وسهلاً بكم وبكل السعوديين متى ما سنحت لهم الفرصة او ساعدتهم ظروفهم فمكتب السفير وبيت السفير مفتوحة للجميع .

وأشار السفير الشعيبي الى انه سعد كثيرا بالبرنامج اليومي للمكفوفين والذي يبدأ مع صلاة الفجر ويشمل إعدادهم وجبة الإفطار بأنفسهم ثم التدريب الشامل سواءً التعليمي أو الترفيهي وأنهم ومن خلال هذا البرنامج أوصلوا للعالم رسالة مفادها ان فقدان البصر لن يقف عائقا امام العزيمة والاصرار والتحدي مادام الانسان يملك البصيرة وهي المحرك الاساس في ذات الشخص لتحقيق أهدافه التي يطمح للوصول اليها.

وثمن المدير التنفيذي لجمعية العون البصري الاستاذ خالد بن سليمان المشيقح دور سفارة خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا ممثلة بسعادة السفير اسامة بن محمد الشعيبي على الاهتمام والحفاوة والتكريم الذي لقيته هذه الفئة الغالية علينا جميعا وهو ما يعاكس دور القيادة السعودية يحفظها الله في إبراز أوجه التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب السعودي كافة.

مبينا أنهم قدموا لإندونيسيا من أجل إقامة معسكر تدريبي ترفيهي للتدرب على كسب المزيد من المهارات الفردية لتساعدهم على الاندماج أكثر مع بقية المجتمع والتدرب على القراءة والكتابة بلغة برايل باستخدام الحاسب الآلي والتدرب بالاعتماد على أنفسهم في قضاء معظم نواحي الحياة علماً أن هذه المجموعة تمثل مجموعة من مختلف مناطق المملكة.

وفِي نهاية الاستقبال كرم سعادة السفير الشعيبي أعضاء الجمعية والمكفوفين بدروع تذكارية ثم التقطت الصور ثم تناول الجميع وجبة العشاء بهذه المناسبة.