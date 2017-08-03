سفير اليمن بالأردن يدعو لإطلاق السجناء والمختطفين لدى الانقلابيين

حث السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق ‏الإنسان لممارسة الضغوط على الإنقلابيين لوقف انتهاكاتهم‏ وإطلاق السجناء والأسرى والمختطفين في سجونهم ومعتقلاتهم.‏

وأكد السفير خلال لقائه الليلة الماضية في العاصمة عمّان الممثل المقيم للمفوضية في اليمن ‏العبيد أحمد العبيد، أن ميليشيات الإنقلابيين ترتكب آلاف الانتهاكات الجسيمة ضد ‏اليمنيين إلى جانب عمليات الإخفاء القسري والاختطافات التي تطال المناهضين للميليشيات.‏

وأعاد العمراني، التذكير بالمبادرة التي أطلقها ‏رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر خلال لقائه مؤخرًا في عدن رئيس اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر بيتر ماورير، لإطلاق السجناء والأسرى والمختطفين دون شروط، مشيرًا ‏إلى أن ذلك دليل على حرص الحكومة واهتمامها بملف المختطفين في سجون الميليشيات ، و‏معربا في الوقت نفسه عن أسفه لرفض الميليشيات لتلك المبادرة.‏

من جهته أشاد الممثل المقيم للمفوضية العبيد أحمد العبيد بتعاون الحكومة اليمنية الشرعية مع ‏المفوضية السامية كحقوق الإنسان ، مؤكدا أن المفوضية ستعمل بكل جهد بالشراكة مع ‏المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن لضمان تحقيق حماية لحقوق ‏الإنسان ومنع الانتهاكات.‏