سفير اليمن بالأردن يدعو لإطلاق السجناء والمختطفين لدى الانقلابيين

حث السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لممارسة الضغوط على الإنقلابيين لوقف انتهاكاتهم وإطلاق السجناء والأسرى والمختطفين في سجونهم ومعتقلاتهم.
وأكد السفير خلال لقائه الليلة الماضية في العاصمة عمّان الممثل المقيم للمفوضية في اليمن العبيد أحمد العبيد، أن ميليشيات الإنقلابيين ترتكب آلاف الانتهاكات الجسيمة ضد اليمنيين إلى جانب عمليات الإخفاء القسري والاختطافات التي تطال المناهضين للميليشيات.
وأعاد العمراني، التذكير بالمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر خلال لقائه مؤخرًا في عدن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، لإطلاق السجناء والأسرى والمختطفين دون شروط، مشيرًا إلى أن ذلك دليل على حرص الحكومة واهتمامها بملف المختطفين في سجون الميليشيات ، ومعربا في الوقت نفسه عن أسفه لرفض الميليشيات لتلك المبادرة.
من جهته أشاد الممثل المقيم للمفوضية العبيد أحمد العبيد بتعاون الحكومة اليمنية الشرعية مع المفوضية السامية كحقوق الإنسان ، مؤكدا أن المفوضية ستعمل بكل جهد بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن لضمان تحقيق حماية لحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات.