سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يرأس اجتماعا لمجلس أمناء أكاديمية الملك فهد
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز:
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اليوم، الاجتماع الثامن والعشرين.
لمجلس أمناء أكاديمية الملك فهد وذلك بمقر الأكاديمية في لندن .
وأوضح مدير عام الأكاديمية الدكتور عثمان بن علي الزامل في تصريح صحفي:-
أنه جرى خلال الاجتماع إقرار محضر الاجتماع السابع والعشرين ومراجعة التقرير المالي .
وإقراره مع المراجع الخارجي لحساب الأكاديمية .
إضافة إلى مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة
الوسوم:أكاديمية الملك فهد
التصنيف: دولية
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