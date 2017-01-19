العدد 21820 20 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يرأس اجتماعا لمجلس أمناء أكاديمية الملك فهد

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يرأس اجتماعا لمجلس أمناء أكاديمية الملك فهد
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز:

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اليوم، الاجتماع الثامن والعشرين.

لمجلس أمناء أكاديمية الملك فهد وذلك بمقر الأكاديمية في لندن .

وأوضح مدير عام الأكاديمية الدكتور عثمان بن علي الزامل في تصريح صحفي:-

أنه جرى خلال الاجتماع إقرار محضر الاجتماع السابع والعشرين ومراجعة التقرير المالي .

وإقراره مع المراجع الخارجي لحساب الأكاديمية .

إضافة إلى مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة

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التصنيف: دولية

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