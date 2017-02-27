سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ” علم “
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم.
الرئيس التنفيذي لشركة ” علم ” الدكتور عبدالرحمن الجضعي الذي يزور تونس حالياً .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية…
كما أطلع الدكتور الجضعي السفير العلي على زيارته والوفد المرافق له لتونس :
التي تشمل لقاء عدد من المسؤولين في وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وفي القطاعات الرسمية الأخرى .
بهدف تعزيز التعاون والتبادل التقني والمعرفي بين البلدين الشقيقين.
التصنيف: اقتصاد
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