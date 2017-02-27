العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ” علم “

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة ” علم “
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي بمقر السفارة اليوم.

الرئيس التنفيذي لشركة ” علم ” الدكتور عبدالرحمن الجضعي الذي يزور تونس حالياً .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية…

كما أطلع الدكتور الجضعي السفير العلي على زيارته والوفد المرافق له لتونس :

التي تشمل لقاء عدد من المسؤولين في وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وفي القطاعات الرسمية الأخرى .

بهدف تعزيز التعاون والتبادل التقني والمعرفي بين البلدين الشقيقين.

التصنيف: اقتصاد

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